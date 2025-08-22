;

Figura de Independiente le da una lección a su presidente y solidariza con hinchas de la U: “Lo deportivo...”

El defensa argentino, Kevin Lomónaco, envió un categórico mensaje tras los violentos hechos en el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, siguen generando reacciones.

Esta vez fue el turno de Kevin Lomónaco, una de las figuras del “Rojo”, quien se desmarcó de los polémicos dichos del presidente del club argentino Néstor Grindetti, y envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

Revisa también:

ADN

“Qué triste todo lo sucedido. La pasión y el fanatismo no tienen ninguna relación con la violencia. Esto no es fútbol”, escribió el defensor en una historia de Instagram.

“En estos casos lo deportivo pasa a segundo plano. Hoy lo primero es la salud de los hinchas”, añadió el futbolista trasandino.

Cabe recordar que los dichos del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, luego de los violentos hechos ocurridos en el Estadio Libertadores de América, generaron indignación tanto en Chile como en Argentina.

“Venimos a contar los hechos. El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos”, dijo el dirigente en su llegada a Asunción para reunirse con representantes de la Conmebol, a menos de 24 horas de la barbarie en Avellaneda.

ADN

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad