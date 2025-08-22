Figura de Independiente le da una lección a su presidente y solidariza con hinchas de la U: “Lo deportivo...”

Los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, siguen generando reacciones.

Esta vez fue el turno de Kevin Lomónaco, una de las figuras del “Rojo”, quien se desmarcó de los polémicos dichos del presidente del club argentino Néstor Grindetti, y envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

“Qué triste todo lo sucedido. La pasión y el fanatismo no tienen ninguna relación con la violencia. Esto no es fútbol”, escribió el defensor en una historia de Instagram.

“En estos casos lo deportivo pasa a segundo plano. Hoy lo primero es la salud de los hinchas”, añadió el futbolista trasandino.

Cabe recordar que los dichos del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, luego de los violentos hechos ocurridos en el Estadio Libertadores de América, generaron indignación tanto en Chile como en Argentina.

“Venimos a contar los hechos. El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos”, dijo el dirigente en su llegada a Asunción para reunirse con representantes de la Conmebol, a menos de 24 horas de la barbarie en Avellaneda.