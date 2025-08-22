Liberan a los más de 100 hinchas de la U detenidos en Buenos Aires tras incidentes en Avellaneda

Durante la noche de este jueves se confirmó la liberación de los más de 100 hinchas de Universidad de Chile que permanecían detenidos en Buenos Aires, luego de los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América durante el partido frente a Independiente.

La concesionaria Azul Azul informó que “Universidad de Chile contrató al estudio jurídico Castex Pauls, uno de los más prestigiosos de Argentina en derecho penal. La labor del estudio, en conjunto con las gestiones de la embajada chilena en Buenos Aires, permitió la rápida liberación de los hinchas ”.

El día del ataque, la misma policía argentina informó que más de un centenar de chilenos fueron detenidos por los incidentes, entre ellos hombres, mujeres y menores de edad. Frente a este escenario, el Presidente Gabriel Boric instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a trasladarse al lugar para acompañar a las víctimas.

El propio Presidente Gabriel Boric confirmó la noticia de la liberación en X: “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”.

Más temprano, el ministro del Interior había expresado preocupación por las condiciones de detención. “Nos preocupa el trato que se le da a quienes están privados de la libertad. A efectos de que se respeten todas sus garantías, entendemos que Argentina es una democracia, un Estado de derecho”, afirmó Elizalde.