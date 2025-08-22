;

¿Cómo volverán a Chile los hinchas de la U sin carnet de identidad? Esto dijo el Gobierno

Son decenas de seguidores del cuadro azul que han acusado que su documentación y artículos personales fueron robados tras los incidentes en Avellaneda.

Juan Castillo

Richard Jiménez

01:50

Durante esta jornada, fueron liberados 104 hinchas de Universidad de Chile que se encontraban detenidos en Argentina, luego de los incidentes registrados en el partido contra Independiente por Copa Sudamericana.

En ese sentido, son varios los seguidores del cuadro azul que han acusado que su documentación y artículos personales fueron robados tras los enfrentamientos.

Por lo mismo, el subsecretario del interior, Víctor Ramos, detalló las gestiones que desde el Gobierno se encuentran realizando para el normal retorno al país de los hinchas de la U.

ADN

“Las personas están puestas en libertad y, como toda persona que es puesta en libertad, puede ejercer todo lo que estime conveniente”, partió señalando en conversación con Radio ADN.

“Nosotros lo que hacemos como Gobierno es poner a disposición el Consulado. En Argentina, está funcionando desde primeras horas de la mañana el consulado de Buenos Aires, donde está recibiendo a las personas que han sido puestas en libertad para que puedan obtener su salvoconducto, con el cual queden habilitadas para retornar al país”, complementó.

En esa línea, el representante del Gobierno detalló que este salvoconducto “se hace en un trámite muy simple que es inmediato. Cuando ellos acuden se les entrega esta autorización, y con eso ya pueden empezar a gestionar su retorno”.

Si es que hubiese algún tipo de persona que ve alguno tiene algún tipo de dificultad para poder volver, habitualmente lo que hacen los consulados es que gestionan la red de apoyo y buscan algún tipo de camino para que esta persona tenga la asistencia de poder volver”, afirmó.

Finalmente, el subsecretario del Interior valoró la liberación de los hinchas de la U, y aseguró que “los consulados están funcionando para poder restaurar la documentación necesaria para volver al país”.

