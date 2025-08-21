Experto argentino afirma que líderes de la barra de Independiente tienen vínculos con el narcotráfico y la policía / Getty Images

El periodista argentino Gustavo Gabria, considerado uno de los mayores expertos en violencia en el fútbol de su país, entregó un duro balance tras los incidentes ocurridos en Avellaneda entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente.

En la radio Con Vos de Argentina, Gabria calificó la jornada como “una de las más sangrientas que se recuerde en los últimos años”, y detalló que hubo 125 chilenos detenidos y 19 heridos, mientras que apenas un miembro de la barra local fue arrestado.

“Hubo al menos 40 criminales de la barra de Independiente que fueron a masacrar y la policía no hizo nada. Increíble”, denunció.

“La masacre habría sido mayor”

El especialista explicó cómo se originó la violencia: “Por causas que desconozco y nadie sabe por qué, la gente de Universidad de Chile empezó a romper las butacas y arrojó cosas” hacia la barra disidente de los hermanos Escubilla.

Esto provocó que “un sector de la barra oficial de Independiente decide ir a buscar a los hinchas de Universidad de Chile con complicidad de la policía que los banca (…) y cuando llega la barra, por suerte quedaban no más de 40 personas, porque si no la masacre habría sido mayor”.

Getty Images Ampliar

Gabria también detalló la complicidad policial y la pasividad de la seguridad privada: “Los guardias privados, que no eran más de ocho, cuando ven que se les vienen 40 tipos con palos, dispuestos a todo, se hicieron un lado”.

“Manejan toda la droga de los barrios”

Respecto a los líderes de la barra oficial, Juan Ignacio Lenczicki y Mario Nadalich, señaló que “manejan la Villa 21-24, tienen innumerables contactos policiales y políticos, y además manejan toda la droga de los barrios”.

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI Ampliar

Y explicó la relación con el club: “Independiente, como todos los clubes, entrega a sus barras un montón de cuestiones funcionales bajo la premisa de ‘yo te entrego todo esto y no me hagas ningún lío’”.

Finalmente, Gabria advirtió sobre la sorpresa que representó la violencia: “Si vos me decías qué partido de esta semana no se preveía que podía haber incidentes, era este. Y terminó siendo el más sangriento”.