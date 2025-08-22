;

FOTO. Luciano Pons se metió la mano en el bolsillo para ir en ayuda de hinchas azules en Argentina

El ex delantero de los azules no dudó en ayudar a los fanáticos laicos que han pasado días para el olvido en Buenos Aires.

Gonzalo Miranda

Luciano Pons, ex delantero de la U | Agencia Uno

Dicen que, en su mayoría, los jugadores que pasan por la Universidad de Chile, de una forma u otra, se terminan enamorando. Es lo que uno presume, pasó con Luciano Pons.

El delantero argentino, de cuestionado paso por el Centro Deportivo Azul (CDA), volvió a demostrar su cariño con la U, pese a que se fue sumamente criticado por gran parte de los fanáticos laicos.

A través de redes sociales, se viralizó que el delantero argentino, hoy en Atlético Bucaramanga, donó una importante cantidad de dinero para ir en ayuda de los hinchas azules que aún permanecen en Buenos Aires tras los graves incidentes ante Independiente.

Fue algo que hice sin dudarlo, la idea era que no se viralice, yo lo hice en privado porque fue algo terrible lo que se vivió”, aseguró el delantero en AS Chile.

Agregó que "yo sé que por tema futbolístico no me fui de la mejor manera del club ni del país, pero lo que sucedió ahí (en Argentina) no tiene nada que ver, y hay que ponerse en el lugar del otro“, complementó el ariete.

Reveló además que ha estado en contacto con ex compañeros: “sí, hablé con alguno de los chicos. Están muy triste por todo lo sucedido, a la espera de que toda la gente ya pueda estar en buen estado de salud y con sus seres queridos”, cerró.

Pantallazo de la conversación con Luciano Pons

