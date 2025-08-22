Olé detalló la “venganza” de la barra de Independiente contra la U / ALEJANDRO PAGNI

Pasan las horas, los días, y los detalles son cada vez más escabrosos. El pasado miércoles, hinchas de Independiente protagonizaron dantescas imágenes difíciles de olvidar para los fanáticos de la Universidad de Chile.

Tras disturbios generados por los hinchas de la Universidad de Chile presente en el Estadio Libertadores de América, la respuesta de los fanáticos de Independiente fue dantesca: agresiones con palos, piedras, armas blancas e incluso obligando a forofos azules a saltar al vacío.

Cronología de la “venganza”

Los problemas comenzaron antes del partido, pero fue a mediados del primer tiempo cuando los hinchas locales decidieron tomar la justicia por sus manos. Así al menos lo detalla Olé.

El citado medio argentino reveló como dos hinchadas distintas del ‘Rojo’ las emprendieron contra los azules, una con “éxito”, la otra fracasando.

Según la investigación realizada por el citado medio, “eran las 22.05 e iban 35 minutos del primer tiempo cuando la facción oficial de la barra brava del Rojo comenzó a planificar la venganza“, parten relatando.

“La Gloriosa Banda de Independiente, una coalición de distintos grupos con base en el barrio La Pepsi de Florencio Varela que también incluye gente del barrio 4 de junio de Avellaneda y ex integrantes de Los Diablos Rojos, estaba situada en la tribuna Pavoni baja”, cuentan

Agregan que “ese grupo hizo un intento para ir a confrontar a los chilenos a los 30 minutos de la primera etapa, aunque no logró sortear a la Policía. Cabe recordar que 650 efectivos de la Bonaersense custodiaron el perímetro externo y 150 de seguridad privada el perímetro interno”.

Dueños de Avellaneda sí logro el objetivo

Tal como relata la publicación, “la facción que luego logró entrar fue Dueños de Avellaneda, que siempre ocupa la tribuna Santoro baja. Ese grupo, liderado por Juan Ignacio Leczniki (no estuvo, ya que tiene derecho de admisión) y Mario Nadalich, está compuesto por integrantes de una banda que reside en la villa 21-24 de Barracas, tiene contactos con el mundo del narcomenudeo”.

“Primero trataron de acceder a la tribuna visitante a través de la calle Bochini. Allí se congregaron muchos miembros de la Policía bonaerense que lograron disuadir el intento. Sin embargo, el sector opuesto quedó cubierto por menos efectivos”, complementaron.

El conflicto estalla

La investigación continúa revelando que “la barra oficial, que conoce cada rincón del estadio, aprovechó la oportunidad y se filtró a través de la calle Pastoriza hasta la Garganta Número 1. Desde ese sector subieron hasta el tercer nivel y derribaron dos portones para acceder a la parte baja de la tribuna visitante”.

“Un grupo de miembros de la seguridad privada no pudo oponer mucha resistencia, ya que fueron superados ampliamente en número. En esa zona, debajo de las gradas, se desató una cruenta batalla cuerpo a cuerpo entre ambas hinchadas”, complementan.

Y agregan que “el grupo de violentos de la U resistió mientras los chilenos iban desalojando la tribuna. Hubo lucha con palos y también con facas, cuchillos y manoplas. Varios terminaron con cortes o incluso apuñalados”.

Cierran contando lo que todo el mundo vio a través de redes sociales: “cuando la popular visitante ya estaba más vacía, la barra de Independiente logró acceder y atacó al grupo de rezagados que se resistían a irse. El desenlace fue trágico”.