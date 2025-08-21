UC da pie atrás y no permitirá acceso a hinchas visitantes para su estreno en el Claro Arena / Cruzados

La UC sigue la preparación de cara al estreno del plantel masculino en el Claro Arena, este sábado, ante Unión Española.

Todo tras haber dispuesto ayer miércoles de su primer evento, cuando el plantel femenino igualó 0-0 con Santiago Morning en el Campeonato Nacional Femenino.

La idea en el elenco precordillerano era, en principio, permitir el acceso a los hinchas del elenco hispano al Claro Arena.

Sin embargo, luego que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana calificó el encuentro como clase A, Cruzados determinó no vender entradas a los fanáticos de Unión Española, “entendiendo que este será el primer partido en el Claro Arena, donde continuaremos con la puesta en marcha de los sistemas de control, ingresos y servicios”, plantearon a través de un comunicado.

“De esta manera, los equipos que operarán el recinto estarán plenamente enfocados en ofrecer la mejor experiencia posible a los asistentes para asegurar un acceso lo más expedito posible, brindando confort y seguridad a toda nuestra hinchada”, remarcaron, con lo que solo hinchas de la UC estarán presentes este sábado en el Claro Arena.