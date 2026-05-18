A la baja: este es el ranking ATP de los tenistas chilenos tras la actualización de hoy lunes 18 de mayo / Agencia Getty

Tras la disputa del Masters 1000 de Roma, este lunes la ATP actualizó su escalafón a nivel planetario, donde Jannik Sinner sigue siendo el mejor jugador del planeta.

En cuanto a los representantes nacionales, Alejandro Tabilo se mantiene como el único tenista en el top 100, manteniéndose en el lugar 35.

Sin embargo, el nacido en Toronto es el único que sacó cuentas medianamente positivas de las últimas dos semanas.

Esto porque el resto de los principales tenistas chilenos perdió terreno en el ranking ATP.

Cristian Garin fue quien sufrió una caída mayor, cayendo 12 puestos para ubicarse en el lugar 116.

En tanto, Tomás Barrios perdió un lugar y afrontará la qualy de Roland Garros en el puesto 135.

Además, Nicolás Jarry y Matías Soto pagan el costo de su inactividad y cayeron nueve y cuatro puestos, respectivamente, para colocarse en el 182 y 295 del planeta.