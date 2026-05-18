;

A la baja: este es el ranking ATP de los tenistas chilenos tras la actualización de hoy lunes 18 de mayo

Los principales jugadores nacionales solo perdieron puestos en el escalafón planetario.

Carlos Madariaga

A la baja: este es el ranking ATP de los tenistas chilenos tras la actualización de hoy lunes 18 de mayo

A la baja: este es el ranking ATP de los tenistas chilenos tras la actualización de hoy lunes 18 de mayo / Agencia Getty

Tras la disputa del Masters 1000 de Roma, este lunes la ATP actualizó su escalafón a nivel planetario, donde Jannik Sinner sigue siendo el mejor jugador del planeta.

En cuanto a los representantes nacionales, Alejandro Tabilo se mantiene como el único tenista en el top 100, manteniéndose en el lugar 35.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el nacido en Toronto es el único que sacó cuentas medianamente positivas de las últimas dos semanas.

Esto porque el resto de los principales tenistas chilenos perdió terreno en el ranking ATP.

Cristian Garin fue quien sufrió una caída mayor, cayendo 12 puestos para ubicarse en el lugar 116.

En tanto, Tomás Barrios perdió un lugar y afrontará la qualy de Roland Garros en el puesto 135.

Además, Nicolás Jarry y Matías Soto pagan el costo de su inactividad y cayeron nueve y cuatro puestos, respectivamente, para colocarse en el 182 y 295 del planeta.

ADN

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad