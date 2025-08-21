;

VIDEOS. Darío Osorio se luce con gol y asistencia para el Midtjylland en la Europa League

El atacante chileno es figura en el triunfo parcial ante el KuPS Kuopio de Finlandia.

Bastián Lizama

En medio de los trágicos hechos que han afectado a Universidad de Chile producto los incidentes ocurridos en el partido contra Independiente por la Copa Sudamericana, un exjugador azul entregó este jueves buenas noticias desde Europa.

Se trata de Darío Osorio, quien se lució con una asistencia y un gol en la victoria parcial del Midtjylland por 2-0 ante el KuPS Kuopio de Finlandia, en el partido de ida de la última ronda de clasificación a la Europa League 2025-26.

Al minuto 15 del primer tiempo, el formado en la U fue clave en la apertura del marcador, al habilitar de gran manera a Adam Buksa para que convirtiera el 1-0 en el MCH Arena de Dinamarca.

Apenas cuatro minutos más tarde, Osorio se encargó de estirar la ventaja a los 19′. El atacante nacional recibió el balón por la banda izquierda y, tras una notable jugada individual, sacó un zurdazo adentro del área para poner el 2-0.

De esta manera, Midtjylland se fue al descanso con una cómoda ventaja y, a falta del segundo tiempo, está dando un paso clave para avanzar a la fase de liga del certamen europeo. La revancha ante el KuPS está programada para el jueves 28 de agosto a las 11:00 horas de Chile en Finlandia.

Revisa la asistencia y el gol de Darío Osorio en la Europa League

