"Tenemos que apostar a lograr eso de nuevo": el sueño de Juan Tagle de cara a la inauguración del Claro Arena

Juan Tagle fue el encargado de liderar la ceremonia de inauguración del Claro Arena ayer martes, donde no ocultó su emoción por concluir un proceso que marcará su mandato en la UC.

“Son más de ocho años de trabajo, con momentos difíciles, cuando las cosas parecían complicarse mucho. Hubo muchos temas y llegar a la inauguración, tener la bendición del estadio, que está listo y al que solo le falta que lleguen los hinchas y jugadores. Parte una nueva etapa para la UC”, remarcó el mandamás de Cruzados, remarcando las complejidades del proceso.

“El proyecto partió y vino el estallido social, la pandemia. Lo más difícil fue conseguir el financiamiento necesario, acreedores que nos prestaran dinero por un bono a 20 años, nuevos accionistas para capital. El financiamiento es frío, el 50% de este proyecto se financió con un bono a largo plazo. Estamos contentos de llegar con un club sano, apretado a nivel futbolístico, pero el proyecto está financiado, listo para recibir nuevos ingresos que nos permitirán crecer”, comentó, apuntando también a las expectativas de cara al primer partido del plantel masculino que recibirá el club, el sábado, ante Unión Española.

“Necesitamos que el sábado sea una fiesta, abriremos las puertas tres horas antes, habrá muchas actividades. Que la gente venga con tiempo y tenga paciencia, puede haber errores. Lo importante es que cuidemos nuestra casa. Los que no estén dispuestos, los vamos a sancionar sin titubear. En todos los asientos de este estadio se ve de manera espectacular, pero el que no quiera cumplir será identificado y sancionado”, aseguró Juan Tagle, planteando un viejo anhelo al momento de pensar los clásicos ante la U y Colo Colo en el Claro Arena.

“El estadio está diseñado para recibir público visita. Contra los equipos de alta convocatoria no va a ser posible, pero algún día queremos ver. Desde 2011 se jugaron muchos clásicos con público visita, sin que hubiera alguna situación. Tenemos que apostar a lograr eso de nuevo”, concluyó el mandamás de la UC.