Rangers despide a Jaime Vera, contacta a DT argentino y recibe un portazo: “No es el momento”

“Hubo acercamientos con Rangers, pero estamos en un proyecto muy importante y no lo quiero dejar a mitad de camino”, señaló el entrenador trasandino.

Daniel Ramírez

Jaime Vera fue despedido de la banca de Rangers tras caer ante Unión San Felipe el pasado fin de semana. El “Pillo” no pudo levantar la pésima campaña que lleva el equipo talquino en la Primera B, donde no ha ganado ningún partido este año.

Con apenas 3 puntos en 12 partidos disputados, el cuadro “piducano” está hundido en el último lugar de la tabla y en zona de descenso.

En medio de esta crisis deportiva, la dirigencia rojinegra contactó a un viejo conocido para reemplazar a Jaime Vera: se trata del argentino Germán Cavalieri, quien dirigió a Rangers en 2023.

Sin embargo, el propio Cavalieri confirmó que no asumirá la banca talquina porque hoy está comprometido con su labor como director deportivo de San Marcos.

“Hubo acercamientos con Rangers, pero estamos en un proyecto muy importante, así que no es el momento”, señaló Germán Cavalieri anoche, en diálogo con PrimeraBChile, tras el empate 1-1 con Deportes Antofagasta.

“Si bien uno no descarta volver a dirigir, no es mi momento y no quiero dejar a mitad de camino el proyecto en San Marcos. Vamos a continuar con lo que estamos haciendo”, concluyó el estratega trasandino.

