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Irán responde a última propuesta de EE.UU. en medio de nuevas amenazas de Trump

Teherán confirmó que las negociaciones siguen mediante Pakistán, mientras Washington presiona por un acuerdo y mantiene abierta la opción militar.

Juan Castillo

Getty Images

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El Gobierno de Irán afirmó este lunes que ya respondió a la última propuesta de Estados Unidos, en medio de las negociaciones indirectas que ambos países mantienen a través de Pakistán y bajo nuevas amenazas militares del presidente Donald Trump.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, sostuvo en Teherán que los contactos diplomáticos siguen activos.

“El proceso continúa a través de Pakistán”, dijo durante su rueda de prensa semanal.

Irán entrega una nueva respuesta a través de Pakistán

Según explicó Baghaei, después de que Trump rechazara públicamente una propuesta iraní de 14 puntos el pasado 10 de abril, Washington presentó sus propias observaciones al texto. Esa respuesta fue transmitida a Teherán durante los últimos días.

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“Estas propuestas se revisaron durante los últimos días y, tal y como se anunció ayer, a su vez se presentaron nuestros propios puntos a la parte estadounidense”, detalló el diplomático iraní.

Medios de ese país informaron que Teherán entregó una nueva propuesta a Pakistán, la que será trasladada a Washington por el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, quien se encontraba de visita en Irán.

Baghaei evitó profundizar en el contenido de las propuestas. Sin embargo, medios como la agencia Fars señalaron que Estados Unidos habría exigido la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, además del mantenimiento de una sola instalación nuclear y el desbloqueo de menos del 25% de los activos iraníes congelados en el extranjero.

Por su parte, Teherán ha insistido en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos congelados, compensaciones de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

En esa línea, Baghaei fue enfático: “La cuestión de los derechos no es algo sobre lo que estemos dispuestos a negociar o a transigir”.

El cruce ocurre mientras Trump aseguró que “a Irán se le acaba el tiempo” para alcanzar un pacto. Además, volvió a amenazar con nuevos ataques y con poner fin a la tregua vigente desde el 8 de abril.

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