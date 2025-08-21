Ministro del Interior, Álvaro Elizalde: “Tenemos que erradicar la barbarie del fútbol”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a los hechos de violencia registrados en Avellaneda durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana.

El secretario de Estado, quien viajará a Buenos Aires para ver el estado de los hinchas heridos y detenidos, condenó esta situación que dejó a más de un centenar de simpatizantes azules detenidos y al menos 19 heridos.

“Nosotros condenamos toda forma de violencia, y particularmente la violencia en el fútbol”, señaló.

“Hay que distinguir dos situaciones: si un hincha está cometiendo actos de violencia, lo que precede es que la Fuerza Pública lo detenga y lo ponga en disposición de la Justicia. Eso es Estado de derecho”, explicó la autoridad de Gobierno.

“Pero algo muy distinto es que una persona, cualquiera sea la circunstancia, sea víctima de un hinchamiento. Eso es barbarie. Y, por tanto, tenemos que erradicar la barbarie del fútbol en Chile, en Argentina y en todas partes”, complementó.

Finalmente, Elizalde detalló que irá acompañado a Buenos Aires junto al coronel Rodrigo Álvarez, jefe del Departamento de Control y Orden Público, y por Fernando Cabezas, jefe de la Dirección de Comunidades en el Exterior.