Violencia en Avellaneda: ministro del Interior viaja a Argentina para acompañar a hinchas de la U heridos y detenidos

Este jueves, el Presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajará a Argentina para acompañar al embajador, luego de los hechos de violencia registrados en Avellaneda entre hinchas de la U e Independiente.

A través de su cuenta de X, el Mandatario indicó que “dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que viaje a Buenos Aires“.

Todo esto con el objetivo de “acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”, aseveró el Mandatario.