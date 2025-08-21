Así comenzó el caos en Avellaneda: parte policial revela el origen de los incidentes entre hinchas de la U e Independiente

A horas del caos que se desató en el Estadio Libertadores de América, la Comisaría 1° de Avellaneda publicó el parte policial que detalla el origen de los incidentes entre barristas de Independiente y Universidad de Chile, que obligaron a suspender el partido entre ambos clubes por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El documento, donde se informó que hay 111 detenidos, también entregó antecedentes desconocidos sobre la cronología de los hechos, donde se consignan en su mayoría episodios iniciados por la parcialidad azul.

“Promediando las 21:25 horas, antes del inicio del encuentro, se visualizó por cámaras del estadio a un grupo de simpatizantes de la Universidad de Chile incinerando una butaca plástica, hecho que se extinguió naturalmente a los pocos minutos. Asimismo, se observó que estos simpatizantes arrojaban en todo momento diversos objetos hacia la tribuna Sur Baja", se indica en el parte policial sobre el origen que inició la barbarie en Avellaneda.

En ese sentido, añade que “alrededor de las 22:05 horas, habiendo transcurrido 34 minutos del primer tiempo y con el marcador 1-1 (resultado global favorable al equipo visitante), simpatizantes de la parcialidad visitante comenzaron a ocasionar destrozos en los baños e instalaciones de la tribuna y a arrojar elementos contundentes desde la bandeja superior hacia los sectores inferiores, ocupados por simpatizantes locales“.

“Frente a ello, integrantes de la parcialidad local descendieron hacia el portón divisorio, motivando el refuerzo del personal policial en el pulmón que separa los ingresos de ambas parcialidades, logrando hinchas locales romper dos cristales del micro de los jugadores de la parcialidad visitante", continúa.

Más antecendentes

Respecto al ataque protagonizado por los hinchas de Independiente, el parte policial detalla que “simpatizantes del club local, desde la popular NORTE, comenzaron a desplazarse hacia la popular SUR por el sector de estacionamiento, razón por la cual se reforzó con Infantería el portón 17, el pulmón interno y el vallado fenólico de platea Bochini, con el fin de evitar el cruce directo entre facciones".

“Pese a estos refuerzos, los simpatizantes visitantes continuaron arrojando objetos hacia los hinchas locales, personal policial y seguridad privada. Ante la gravedad de los hechos, se realizó una reunión de urgencia con representantes de CONMEBOL, dirigentes de ambos clubes y responsables de seguridad", agrega.

Asimismo, precisa el rol que cumplió Comebol y señalan: “En dicha reunión, tanto la Policía como la A.Pre.Vi.De insistieron en reiteradas oportunidades en la necesidad de suspender inmediatamente el encuentro para resguardar la integridad de los presentes. No obstante, los representantes de CONMEBOL se negaron a adoptar tal medida, solicitando en su lugar que personal policial ingresara a la tribuna SUR ALTA para desalojar a la parcialidad visitante y luego continuar el partido, lo cual fue rechazado por esta Jefatura y la A.Pre.Vi.De por entender que dicho accionar hubiera agravado considerablemente la situación, momentos en que algunos hinchas locales logran ingresar a la tribunal Sur Alta generándose enfrentamientos entre ambas facciones".

“Al persistir los ataques y los destrozos en las instalaciones, finalmente se dispuso suspender el encuentro e iniciar el operativo de desalojo. Se priorizó la contención de la parcialidad local evitando el desalojo de visitantes con intervención policial fines evitar consecuencias aún más graves", complementa.

Finalmente, se indica que “luego se persuadió al egreso escalonado de la parcialidad visitante, efectuándose detenciones puntuales de aquellos simpatizantes provocadores de los incidentes. Ya con el desalojo avanzado, personal policial accedió a la tribuna SUR ALTA a efectos de evacuar a los restantes simpatizantes, constatando además de severos daños en sanitarios, canillas, cañerías y estructuras, como así también habían tiradas varias varillas metálicas arrancadas de los escalones a modo de lanzas y el portón metálico y rejas que separan la platea local con sector asignado a visitantes totalmente destruidos; que un grupo de simpatizantes del club local se retiraba mientras varios hinchas visitantes caminaban hacia la salida desnudos y golpeados, siendo atendidos por personal médico y algunos trasladados a los Hospitales Fiorito y Presidente Perón de Avellaneda".