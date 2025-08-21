ANFP alza la voz tras caos en Avellaneda: condena ataque a hinchas de la U y apunta contra Independiente / Diego Martin

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) emitió un comunicado este jueves producto de los graves incidentes ocurridos durante el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

En el escrito, el organismo presidido por Pablo Milad manifestó que “repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a cancelar el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile".

“Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte", agregaron desde Quilín.

Asimismo, el enter rector del fútbol chileno expresó que “exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables".

“Como ANFP manifestamos nuestro total apoyo a Universidad de Chile, solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación”, concluyeron.