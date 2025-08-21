;

ANFP alza la voz tras caos en Avellaneda: condena ataque a hinchas de la U y apunta contra Independiente

El ente rector del fútbol chileno acusó “pasividad” del club organizador y exigió “aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables”.

Bastián Lizama

ANFP alza la voz tras caos en Avellaneda: condena ataque a hinchas de la U y apunta contra Independiente

ANFP alza la voz tras caos en Avellaneda: condena ataque a hinchas de la U y apunta contra Independiente / Diego Martin

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) emitió un comunicado este jueves producto de los graves incidentes ocurridos durante el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025.

En el escrito, el organismo presidido por Pablo Milad manifestó que “repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a cancelar el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile".

Revisa también:

ADN

“Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte", agregaron desde Quilín.

Asimismo, el enter rector del fútbol chileno expresó que “exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables".

“Como ANFP manifestamos nuestro total apoyo a Universidad de Chile, solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación”, concluyeron.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad