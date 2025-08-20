¿Ahora sí? A la espera de autorización, ANFP determinó día y estadio para la Supercopa 2025

Por esas cosas que tiene el fútbol chileno, la Supercopa 2025 entre la Universidad de Chile y Colo Colo, después de siete meses, aún no se puede jugar.

Sin embargo, el partido más importante del fútbol chileno para definir a la mejor escuadra de la temporada pasada, ya está empezando a ver luz al final del túnel.

Fue el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, quien hace unos días adelantó que el choque entre los dos equipos más grandes del país se disputaría el 14 de septiembre, en horario a definir, en el Estadio Santa Laura.

“Es la probabilidad más cierta, pero debemos visitar las instalaciones para verificar el estado de avance de las obras. Si se cumple con las condiciones, estaremos contentos de que finalmente se desarrolle ese partido”, aseguró

Sin embargo, faltaba la definición de la ANFP, la cual llegó este miércoles. Según información de ADN Deportes, y a la espera de la ratificación de la autoridad, la Supercopa 2025 entre la U y Colo Colo se jugará el domingo 14 de septiembre, a las 15:00 horas, en el Estadio Santa Laura.

El próximo lunes 25 de agosto será clave: las autoridades correspondientes revisarán las condiciones del recinto deportivo para definir el aforo total, y repartir equitativamente las entradas para hinchas de ambos equipos, pese a que la ANFP solicitó que se puedan autorizar la presencia de 14 mil hinchas en Independencia.