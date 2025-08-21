;

Tras incidentes en Avellaneda: el pedido del alcalde de Ñuñoa para el duelo entre la U y Everton en el Estadio Nacional

Sebastián Sichel exigió garantizar las medidas de seguridad de cara al partido que disputarán azules y ruleteros este fin de semana en el principal recinto de la comuna.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se refirió este jueves a los graves incidentes ocurridos en el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, y exigió reforzar las medidas de seguridad de cara al próximo partido que jugarán los azules ante Everton en el Estadio Nacional.

“Hay un partido de fútbol este domingo, me he comunicado con el delegado presidencial y estamos hablando con los clubes pidiéndoles que garanticen las medidas de seguridad”, declaró el edil de la comuna.

Revisa también:

ADN

“Lo que queremos es que se saquen a los delincuentes del fútbol y que lo que nos preocupa es la complicidad de los clubes de fútbol de no perseguir a estos delincuentes, de no presentar las querellas necesarias y no buscar la responsabilidad de quienes cometen estos hechos", añadió.

En esa línea, Sichel apuntó nuevamente a Azul Azul y señaló que “hace dos semanas vimos fuegos artificiales en el Estadio Nacional, prohibidos, y todavía no hay una querella presentada por los clubes contra aquellos que tiraron fuego artificiales”.

Finalmente, el alcalde de Ñuñoa pidió “que lo de ayer sea un nunca más y que ojalá no solo nos garanticen la seguridad, sino que persigan a aquellos que, escondidos de barristas, cometen delitos dentro del estadio y nos tienen a todos asustados".

Cabe recordar que el partido entre la U y Everton está programado para este domingo 24 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Por ahora, se desconoce si los azules solicitarán ante la ANFP postergar el encuentro producto de los trágicos hechos ocurridos en Avellaneda.

