Intensas lluvias en Santiago: revisa el estado del suministro eléctrico en tu comuna

Las lluvias y los fuertes vientos que afectan a la Región Metropolitana y otras zonas del país han provocado cortes de suministro eléctrico en diversas comunas.

Según los últimos datos publicados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 19:00 horas, un 1,3% de los clientes de la región se encuentran sin servicio eléctrico.

Revisa el estado de tu comuna (actualizado):

Entre las zonas con mayor cantidad de clientes sin suministro eléctrico se encuentran:

Santiago : 7.218

: 7.218 Pedro Aguirre Cerda : 4.621

: 4.621 Quilicura : 4.517

: 4.517 Cerro Navia : 4.426

: 4.426 Pirque : 1.857

: 1.857 Lo Prado (1.308)

(1.308) Puente Alto (987)

(987) San Bernardo (1.140)

AQUÍ puedes revisar el detalle completo.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyecta que las lluvias continuarán durante la noche y madrugada, acompañadas de rachas de viento de hasta 40 km/h en la capital.

Algunas comunas del sector oriente de Santiago podrían experimentar chubascos de aguanieve durante la madrugada del viernes 22.

Además, tras el paso del sistema frontal, se espera un descenso de las temperaturas, con mínimas que podrían llegar hasta -4 °C durante el fin de semana.

*Esta noticia se actualizará cada hora con los nuevos datos de clientes sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana*