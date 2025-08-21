;

Frío histórico en Santiago: este es el “día clave” en que el termómetro llegará a -8°C en la región Metropolitana

La lluvia y la nieve no serán los únicos fenómenos meteorológicos que afectarán a la zona central de Chile esta semana.

Javier Méndez

Lluvia, nieve y frío extremo: esos serán los tres protagonistas del intenso sistema frontal que impactará a Santiago esta semana, dejando un escenario pocas veces visto en la capital.

Las precipitaciones líquidas podrían llegar a más de 50 milímetros en total entre jueves y viernes. En tanto, las nevadas o aguanieve es posible que aparezcan desde Providencia hacia arriba.

Eso sí, también hay que tener en cuenta que, tras las caídas, los termómetros descenderán notablemente.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) incluso lanzó una alerta por heladas moderadas a intensas para tres regiones, incluyendo a la Metropolitana.

Las otros dos tramos con marcas bajo cero serán Valparaíso (precordillera y valles precordilleranos) y O’Higgins (valle y precordillera).

-8°C en algunas comunas de Santiago: este será el “día clave”

Al menos para la RM se anticipó entre -6°C y -8°C para este sábado 23 de agosto. Hay posibilidad de formación de hielo.

Las comunas que podrían sentir estar situación son aquellas que se ubican hacia la precordillera.

Quinta Normal estará registrando temperaturas entre los -3 y -5 °C", describieron en Meteored.

Algunas zonas del sector oriente, tale como Lo Barnechea y Vitacura, verán las marcas más bajas.

Hacia la montaña, San José de Maipo marcará cercano a los -9 °C conforme el modelo europeo”, sumó el portal especializado en meteorología.

