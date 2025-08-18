Hasta -4 grados: estos serán los días de la semana con frío polar en Santiago / Diego Martin

La semana que comienza no solo estará marcada por lluvias en distintos puntos de Chile, sino que también registrará un notable descenso de las temperaturas en la ciudad de Santiago.

El sistema frontal más significativo llegará este jueves 21 de agosto y seguido de eso una masa de aire muy fría.

“La temperatura mínima, la más baja para la región Metropolitana, puede estar cerca de los tres hasta cuatro grados bajo cero”, aseguró Iván Torres, meteorólogo de TVN.

Pese a que existirá cielo despejado, dicha situación se haría presente este sábado 23 y domingo 24. ¿Y dónde sería más bajo? “El sector de Tiltil, Polpaico, esa zona”.

El escenario no deja fuera al sector centro de la ciudad y la zona sur, considerando Buin y Paine.

“La preocupación está en la parte agrícola. Al ser temperaturas tan bajas obviamente a ras de piso se puede tener algunos problemas”, señaló el experto.

Las marcas bajo cero incluso se desplegará en las regiones del sur de Chile.