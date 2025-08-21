Lluvia y nieve en Santiago: sigue EN VIVO el avance del sistema frontal en Chile / Sebastian Beltran Gaete

¿A qué hora llega la lluvia y la lluvia? La llegada de un sistema frontal de grandes proporciones a la región Metropolitana no solo traerá lluvias, sino también la probabilidad de nieve en algunos de la capital.

Según el pronóstico del tiempo para Santiago, los primeros indicios de la situación aparecerán entre la noche de este jueves 21 y la madrugada del viernes 22.

Uno de los lugares donde más fuertes se ha manifestado la lluvia es en Pichilemu, donde medios locales mostraron el impacto del aguacero.

Sigue la lluvia en vivo aquí:

Lo que pasa en Santiago:

En Concepción: