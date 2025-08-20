Lluvia y nieve en el Gran Santiago: proyectan chubascos y fuertes vientos en la región Metropolitana / Rodrigo Sáenz

Las lluvias volverán a Santiago a contar de este jueves 21 de agosto, en un nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro y sur del país.

Sin embargo, según las últimas proyecciones entregadas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en la capital no solo habrá precipitaciones.

Esto ya que se esperan fuertes rachas de vientos, además de nieve en algunos sectores de Santiago. Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Lluvia y nieve en Santiago

De acuerdo al pronóstico de la DMC, las lluvias llegarán a la capital en horas de la mañana de este jueves 21, la que vendrá acompañada con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Mientras que en comunas ubicadas en el sector oriente de la cuenca capitalina recibirá chubascos de aguanieve entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 22.

Tras el paso de este sistema frontal, se espera un descenso en las temperaturas, las que llegarán hasta -2 grados durante el fin de semana.

