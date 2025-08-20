;

Lluvia y nieve en el Gran Santiago: proyectan chubascos y fuertes vientos en la región Metropolitana

Revisa cómo estará el clima durante esta semana en la capital.

Juan Castillo

Lluvia y nieve en el Gran Santiago: proyectan chubascos y fuertes vientos en la región Metropolitana

Lluvia y nieve en el Gran Santiago: proyectan chubascos y fuertes vientos en la región Metropolitana / Rodrigo Sáenz

Las lluvias volverán a Santiago a contar de este jueves 21 de agosto, en un nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro y sur del país.

Sin embargo, según las últimas proyecciones entregadas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en la capital no solo habrá precipitaciones.

Esto ya que se esperan fuertes rachas de vientos, además de nieve en algunos sectores de Santiago. Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Revisa también:

ADN

Lluvia y nieve en Santiago

De acuerdo al pronóstico de la DMC, las lluvias llegarán a la capital en horas de la mañana de este jueves 21, la que vendrá acompañada con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Mientras que en comunas ubicadas en el sector oriente de la cuenca capitalina recibirá chubascos de aguanieve entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 22.

Tras el paso de este sistema frontal, se espera un descenso en las temperaturas, las que llegarán hasta -2 grados durante el fin de semana.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad