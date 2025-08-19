¿Por qué siempre tienes sueño? Estos alimentos podrían estar afectando tu energía / Carol Yepes

¿Te sientes con sueño todo el día, incluso después de dormir bien? La respuesta podría estar en tu plato.

Investigadores de Mass General Brigham y Beth Israel Deaconess Medical Center identificaron que ciertos metabolitos en la sangre están directamente relacionados con la somnolencia diurna excesiva.

Uno de los principales señalados es la tiramina, está presente en alimentos fermentados y curados, embutidos, encurtidos, salsa de soya, tofu e incluso algunas cervezas artesanales.

Según los expertos, esta molécula estimula la liberación de adrenalina, lo que altera los ciclos de sueño y provoca mayor cansancio al día siguiente.

El hallazgo no sorprende del todo: estudios previos ya habían relacionado los lácteos con pesadillas e insomnio. Pero ahora, la evidencia apunta a que la dieta tiene un papel aún más fuerte en cómo y cuánto dormimos.

Los 10 alimentos que podrían empeorar tu sueño

Quesos curados y añejos (cheddar, brie, parmesano, azul, camembert, gruyere). Embutidos y carnes procesadas (salami, pepperoni, mortadela, tocino). Cerveza artesanal y vinos fermentados. Salsas fermentadas (soya, miso, teriyaki, Worcestershire). Alimentos encurtidos o secos (pescados salados, pepinillos). Fermentados como kimchi, sauerkraut, kefir y tofu. Frutas pasadas o muy maduras (uvas pasas, plátanos y paltas sobremaduras). Productos con levadura como Marmite o Vegemite. Comidas fuera de fecha o mal almacenadas. Café.

Lo que sí deberías comer

En contraste, los investigadores encontraron que los ácidos grasos omega-3 y omega-6, presentes en pescados grasos, nueces y semillas, ayudan a reducir la somnolencia diurna y favorecen un descanso reparador.

Además de cuidar lo que comes, los expertos recomiendan algunos hábitos que pueden marcar la diferencia: