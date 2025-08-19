;

¿Por qué siempre tienes sueño? Estos alimentos podrían estar afectando tu energía

Dormir mal no siempre depende del estrés: la dieta juega un papel clave en la calidad del descanso.

Javiera Rivera

¿Por qué siempre tienes sueño? Estos alimentos podrían estar afectando tu energía

¿Por qué siempre tienes sueño? Estos alimentos podrían estar afectando tu energía / Carol Yepes

¿Te sientes con sueño todo el día, incluso después de dormir bien? La respuesta podría estar en tu plato.

Investigadores de Mass General Brigham y Beth Israel Deaconess Medical Center identificaron que ciertos metabolitos en la sangre están directamente relacionados con la somnolencia diurna excesiva.

Uno de los principales señalados es la tiramina, está presente en alimentos fermentados y curados, embutidos, encurtidos, salsa de soya, tofu e incluso algunas cervezas artesanales.

Según los expertos, esta molécula estimula la liberación de adrenalina, lo que altera los ciclos de sueño y provoca mayor cansancio al día siguiente.

El hallazgo no sorprende del todo: estudios previos ya habían relacionado los lácteos con pesadillas e insomnio. Pero ahora, la evidencia apunta a que la dieta tiene un papel aún más fuerte en cómo y cuánto dormimos.

Revisa también

ADN

Los 10 alimentos que podrían empeorar tu sueño

  1. Quesos curados y añejos (cheddar, brie, parmesano, azul, camembert, gruyere).
  2. Embutidos y carnes procesadas (salami, pepperoni, mortadela, tocino).
  3. Cerveza artesanal y vinos fermentados.
  4. Salsas fermentadas (soya, miso, teriyaki, Worcestershire).
  5. Alimentos encurtidos o secos (pescados salados, pepinillos).
  6. Fermentados como kimchi, sauerkraut, kefir y tofu.
  7. Frutas pasadas o muy maduras (uvas pasas, plátanos y paltas sobremaduras).
  8. Productos con levadura como Marmite o Vegemite.
  9. Comidas fuera de fecha o mal almacenadas.
  10. Café.

Lo que sí deberías comer

En contraste, los investigadores encontraron que los ácidos grasos omega-3 y omega-6, presentes en pescados grasos, nueces y semillas, ayudan a reducir la somnolencia diurna y favorecen un descanso reparador.

Además de cuidar lo que comes, los expertos recomiendan algunos hábitos que pueden marcar la diferencia:

  • La técnica militar: relajar el cuerpo de arriba hacia abajo y respirar profundo.
  • Bajar la luz y pantallas antes de dormir para favorecer la melatonina.
  • Mantener la habitación fresca (18 °C ideal).
  • Evitar cafeína después del mediodía.
  • Respirar y meditar para calmar la mente antes de acostarse.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad