Campaña de salud mental busca visibilizar el rol de los acompañantes en crisis emocional / lithiumcloud

La agencia Simplicity, con el respaldo del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), lanzó la campaña “Solamente Unidos”.

La iniciativa está destinada a destacar la labor de quienes apoyan a personas que atraviesan momentos complicados de salud mental.

De esta forma, busca reunir testimonios que reconozcan el rol de los “acompañantes”, valorando su esfuerzo, compromiso y cercanía en la recuperación emocional.

“Transformamos la clásica silla vacía —símbolo de ausencia— en una silla de compañía. Es el lugar del ‘gracias por estar’”, señaló Eduardo Bertrán, fundador y director creativo general de Simplicity.

Los interesados pueden compartir sus historias a través de la plataforma habilitada en www.solamenteunidos.cl, utilizando texto, audio o video, de manera pública o anónima.

Por su parte, Paula Lacámara, fundadora y directora general de comunicaciones de Simplicity, destacó que “mientras más historias se compartan, más unidos estaremos. Cada relato es un puente que nos acerca”.