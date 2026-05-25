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Colo Colo corta una histórica racha en el fútbol femenino: pasaron casi dos años para que ocurriera algo así

Las albas pusieron fin a su increíble seguidilla de victorias ante Coquimbo Unido y, de paso, perdieron el liderato de la Liga Femenina.

Bastián Lizama

@ColoColoFem

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En el marco de la fecha 10 del Campeonato Nacional Femenino 2026, Coquimbo Unido igualó 0-0 ante Colo Colo en La Pintana y logró lo que ningún equipo había conseguido en más de dos años: cortar la histórica racha ganadora de las albas.

El equipo dirigido por Tatiele Silveira llegaba al encuentro con un increíble registro de 55 triunfos consecutivos en la Liga Femenina, sin empates ni derrotas en ese período. De hecho, su última vez sin ganar había sido el 16 de junio de 2024, cuando igualó 1-1 ante Deportes Iquique en el norte.

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Bajo ese contexto, las aurinegras compitieron de igual a igual y frenaron la extensa seguidilla de triunfos del cuadro albo. Además, el resultado tuvo impacto directo en la parte alta de la tabla: Colo Colo perdió el liderato a manos de Universidad de Chile tras el cierre de la jornada.

Con la igualdad, el “Cacique” quedó en el segundo lugar de la tabla con 25 puntos, uno menos que la U, actual líder con 26. Sin embargo, las azules aún deben cumplir su fecha libre en este primer semestre, por lo que Colo Colo podría recuperar la cima si vuelve a sumar de a tres unidades.

Coquimbo Unido, en tanto, se quedó en la quinta posición con 16 puntos. En la próxima fecha, las albas recibirán a Huachipato el domingo 31 de mayo a las 15:00, mientras que la escuadra pirata será local ante Universidad Católica el sábado 30 a las 11:00 horas.

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