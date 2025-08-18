;

Científicos replican mutación genética que podría ofrecer inmunidad casi universal contra virus

Los expertos consideran que esta innovación podría revolucionar la preparación frente a pandemias.

Javiera Rivera

Investigadores han recreado en laboratorio una mutación genética extremadamente rara que podría otorgar protección temporal contra casi cualquier virus, incluyendo el SARS-CoV-2.

Según, Science Translational Medicine., la mutación, relacionada con la deficiencia del gen ISG15, provoca una inflamación leve y constante en el cuerpo, pero activa las proteínas antivirales de manera permanente.

Los pacientes con esta característica rara han mostrado resistencia natural frente a enfermedades como influenza, sarampión, varicela y paperas, sin enfermarse gravemente.

Según Dusan Bogunovic, inmunólogo de la Universidad de Columbia y descubridor de la mutación hace 13 años, “no hemos encontrado un virus que pueda romper la defensa de esta terapia en pruebas de cultivo celular”.

La inmunidad inducida dura hasta cuatro días, un período breve, pero suficiente para brindar protección temporal a trabajadores de la salud o poblaciones expuestas antes de que existan vacunas específicas.

Aunque los resultados son prometedores, los científicos advierten que la técnica aún está en etapas muy tempranas y enfrenta desafíos importantes.

Los expertos consideran que esta innovación podría revolucionar la preparación frente a pandemias, ofreciendo un método rápido de defensa temporal ante virus altamente contagiosos y mortales.

