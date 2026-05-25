“Sepu conch...”: reconocido analista político perdió la paciencia con periodista de Mega tras dichos sobre Gobierno de Kast

El sociólogo y analista político Darío Quiroga, exasesor de la candidatura presidencial de Jeannette Jara, descargó toda su molestia contra Rodrigo Sepúlveda por un comentario que el periodista realizó en pantalla sobre el reciente cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast.

La molestia surgió a partir de un despacho de Meganoticias Alerta desde La Moneda, donde Sepúlveda se refirió a la salida de las exministras Mara Sedini y Trinidad Steinert. En ese contexto, el conductor afirmó: “Me parece una gran determinación del presidente Kast haber sacado a estas dos ministras. Punto final”.

Acto seguido, el noticiero cambió de tema, mostró imágenes de un puma en la Región Metropolitana y luego se fueron a una pausa comercial. Ese contraste fue justamente el que indignó a Quiroga, quien compartió el registro en su cuenta de Instagram junto a una crítica directa al rostro de Mega.

El duro descargo de Darío Quiroga contra Rodrigo Sepúlveda

En la publicación, Darío Quiroga partió escribiendo: “No tiene vergüenza este tipo...”. Pero luego fue todavía más duro en un video donde reaccionó al momento televisivo.

“Qué hue... más cara de raja. Sepu conch…, te pasaste. Gran noticia, es una crisis: lo hizo excelente… ¡Un puma! ¡Miren el puma! ¡El puma!... Te pasaste, no tienes vergüenza, en serio”, lanzó.

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas y generaron una ola de comentarios, tanto de apoyo como de crítica, en medio del debate por el tratamiento televisivo que se dio al ajuste ministerial.