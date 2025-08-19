Diputado Miguel Mellado renuncia a RN y anuncia su respaldo a candidatura de Kast

El diputado Miguel Mellado anunció este martes su renuncia a Renovación Nacional (RN) y a la jefatura de su bancada, tras decidir apoyar la candidatura presidencial de José Antonio Kast, del Partido Republicano, en lugar de Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos.

El legislador explicó que sus diferencias con la campaña de Matthei eran irreconciliables. Según fuentes del partido y como consiga The Clinic, la decisión también estaría vinculada a que no se le aseguró una candidatura al Senado por La Araucanía.

El anuncio se produjo durante un almuerzo de bancada, donde participaron el presidente de RN, Rodrigo Galilea, y el senador José García Ruminot.

Se suma a los demás descuelgues

Tras su salida, Frank Sauerbaum fue elegido como nuevo jefe de bancada por unanimidad.

El caso de Mellado se suma a otros descuelgues dentro del partido: el senador Alejandro Kusanovic y el expresidente Carlos Larraín también declararon su apoyo a Kast, provocando revisiones internas de sus militancias.

Pese a estas renuncias, RN había ratificado recientemente su respaldo a Matthei en el consejo general de inicios de mes.