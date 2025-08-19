Kast carga contra Jeannette Jara por candidatura de Daniel Jadue al Congreso: “Es inaceptable”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la candidatura de Daniel Jadue a la Cámara de Diputados.

El exjefe comunal, quien atraviesa un proceso judicial por el llamado caso “Farmacias Populares”, fue ratificado por el Partido Comunista (PC) como opción al Congreso.

Ante esta situación, el líder de la ultraderecha emplazó a Jeannette Jara, afirmando que “los liderazgos se ejercen, no se explican“.

“Hoy, Daniel Jadue va de candidato a diputado, inscrito por el Partido Comunista, el mismo partido en el que milita Jeanette Jara”, agregó

“Ella ha señalado que le habría encantado que Daniel Jadue se hubiese dedicado a la defensa de las acusaciones que hoy se le imputan. Bueno, ella debería haber ejercido ese liderazgo, porque esta situación es inaceptable y traerá consecuencias“, aseveró Kast.

Cabe recordar que más temprano, la candidata presidencial del oficialismo afirmó en conversación con Mucho Gusto que “si yo hubiese sido él, me habría dedicado a defenderme en los tribunales“.