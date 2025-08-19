;

Kast carga contra Jeannette Jara por candidatura de Daniel Jadue al Congreso: “Es inaceptable”

“Los liderazgos se ejercen, no se explican”, aseveró el candidato presidencial del Partido Republicano.

Juan Castillo

Diana Copa

Agencia Uno

Agencia Uno

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la candidatura de Daniel Jadue a la Cámara de Diputados.

El exjefe comunal, quien atraviesa un proceso judicial por el llamado caso “Farmacias Populares”, fue ratificado por el Partido Comunista (PC) como opción al Congreso.

Ante esta situación, el líder de la ultraderecha emplazó a Jeannette Jara, afirmando que “los liderazgos se ejercen, no se explican“.

Revisa también:

ADN

“Hoy, Daniel Jadue va de candidato a diputado, inscrito por el Partido Comunista, el mismo partido en el que milita Jeanette Jara”, agregó

“Ella ha señalado que le habría encantado que Daniel Jadue se hubiese dedicado a la defensa de las acusaciones que hoy se le imputan. Bueno, ella debería haber ejercido ese liderazgo, porque esta situación es inaceptable y traerá consecuencias“, aseveró Kast.

Cabe recordar que más temprano, la candidata presidencial del oficialismo afirmó en conversación con Mucho Gusto que “si yo hubiese sido él, me habría dedicado a defenderme en los tribunales“.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad