Evelyn Matthei inicia gira nacional desde frontera de Arica con foco en seguridad y en inmigración ilegal: “Voy a pasar a segunda vuelta”

Desde el paso fronterizo de Chacalluta, en Arica, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, comenzó su despliegue territorial, marcando la prioridad de su campaña, la seguridad y el control de la inmigración.

“Hoy parte nuestra campaña, nuestra gira por todo Chile para decirle a los chilenos y las chilenas que nos vamos a preocupar especialmente de las fronteras”, afirmó.

Durante la jornada, Matthei presentó parte de su plan, que contempla una inversión superior a 2.500 millones de dólares para reforzar la seguridad: “Esto significa 10.000 carabineros más, una policía fronteriza, muchísima tecnología, 140.000 cámaras de Arica a Punta Arenas (…) para que nadie se nos cuele”, explicó.

Críticas al Gobierno

Entre sus medidas también propone aviones no tripulados, mayor coordinación entre Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y Ministerio Público, y la creación de una Policía Militar Fronteriza.

Además, criticó al Gobierno por la gestión de la frontera, señalando que el paso de Chacalluta “debió haber sido renovado completamente durante el año 2024 (…) vemos filas inmensas de camiones, un solo camión scanner (…) hace falta muchos más escáner y tecnología”.

Consultada sobre un eventual respaldo a José Antonio Kast en segunda vuelta, Matthei evitó comprometerse: “Yo no me pongo en ese lugar, yo voy a pasar a segunda vuelta”.