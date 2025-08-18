;

Evelyn Matthei inicia gira nacional desde frontera de Arica con foco en seguridad y en inmigración ilegal: “Voy a pasar a segunda vuelta”

La abanderada de Chile Vamos propone reforzar vigilancia fronteriza, nuevas fuerzas policiales y tecnología para combatir crimen, narcotráfico y inmigración ilegal.

Martín Neut

Evelyn Matthei inicia gira nacional desde frontera de Arica con foco en seguridad y en inmigración ilegal: “Voy a pasar a segunda vuelta”

Desde el paso fronterizo de Chacalluta, en Arica, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, comenzó su despliegue territorial, marcando la prioridad de su campaña, la seguridad y el control de la inmigración.

“Hoy parte nuestra campaña, nuestra gira por todo Chile para decirle a los chilenos y las chilenas que nos vamos a preocupar especialmente de las fronteras”, afirmó.

Revisa también:

ADN

Durante la jornada, Matthei presentó parte de su plan, que contempla una inversión superior a 2.500 millones de dólares para reforzar la seguridad: “Esto significa 10.000 carabineros más, una policía fronteriza, muchísima tecnología, 140.000 cámaras de Arica a Punta Arenas (…) para que nadie se nos cuele”, explicó.

Críticas al Gobierno

Entre sus medidas también propone aviones no tripulados, mayor coordinación entre Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y Ministerio Público, y la creación de una Policía Militar Fronteriza.

Además, criticó al Gobierno por la gestión de la frontera, señalando que el paso de Chacalluta “debió haber sido renovado completamente durante el año 2024 (…) vemos filas inmensas de camiones, un solo camión scanner (…) hace falta muchos más escáner y tecnología”.

Consultada sobre un eventual respaldo a José Antonio Kast en segunda vuelta, Matthei evitó comprometerse: “Yo no me pongo en ese lugar, yo voy a pasar a segunda vuelta”.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad