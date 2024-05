Tribunal acoge solicitud de diputado Miguel Mellado (RN) y suspende condicionalmente procedimiento por filtrar reunión secreta con Presidente Boric

Para las 08:50 horas de este martes 7 de mayo estaba programada la formalización del diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, luego de que en junio de 2023 filtrara una conversación secreta que tuvo con el Presidente Gabriel Boric y otros 17 asistentes.

En ese sentido, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar acogió la solicitud de la defensa y suspendió condicionalmente el procedimiento por el plazo de un año.

“Tres veces he sido elegido representante de la región de la Araucanía en votación popular. Vengo sobre los hombros de ellos que me eligieron para poder definitivamente dar la cara y poder asumir las responsabilidades de los actos en representación de ellos”, señaló el diputado Mellado.

“Eso es lo que hice hoy, no me escondí en el fuero, y la verdad es que la salida que logramos con la Fiscalía es algo razonable. Yo desde el día uno dije que había sido la persona que había grabado, porque entre políticos no debe haber secretos y la ciudadanía tiene que saber lo que sucede con esas conversaciones”, agregó.

“No había absolutamente nada secreto, no había nada privado, había algo reservado, puede ser, pero no había ni privado ni secreto, y creo que ahí hay un tema importante que decir, porque en La Araucanía desde hace años vengo diciendo que hay terrorismo, y recién lo vine a descubrir la gente de este Gobierno”, afirmó el RN.

En tanto, desde la Fiscalía detallaron que “esta salida alternativa, la suspensión condicional, es efectivamente un mecanismo que está previsto por la ley, no todos los casos llegan a juicio oral, y la pena lo permite”.

“El diputado evidentemente no tiene antecedentes penales y además colaboró sustantivamente con la investigación, ya que sin el reconocimiento que él hizo tempranamente, habría sido bastante difícil poder establecer que fue él quien hizo esas grabaciones”, explicaron.