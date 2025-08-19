Renuncia de Enjoy al casino de Viña del Mar dejaría a la comuna con un déficit de $33 mil millones anuales / MIGUEL MOYA / AGENCIAUNO

La salida anticipada de Enjoy del Casino de Viña del Mar dejará un vacío de cerca de 33 mil millones de pesos anuales en las arcas municipales, advirtió este martes la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA).

“Nuestra expectativa es sencilla: que el gobierno y especialmente Hacienda emitan una declaración pública donde se comprometan con Viña del Mar”, señaló.

La jefa comunal añadió que “el gobierno tiene en sus manos dos medidas concretas: establecer una oferta mínima garantizada y adjudicar una nueva licencia este mismo año”.

El Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego aprobó la renuncia de Enjoy, aunque la empresa continuará operando hasta 2028 y manteniendo los pagos al municipio hasta 2026.

El gobernador regional Rodrigo Mundaca advirtió que “los ingresos del Casino de Viña del Mar significan prácticamente entre un cuarto y un tercio del presupuesto municipal. Es una amenaza directa a las finanzas de la comuna”.

Además, subrayó la preocupación por los trabajadores: “Hoy nadie garantiza la continuidad del empleo de más de mil trabajadores del casino”.