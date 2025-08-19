;

Renuncia de Enjoy al casino de Viña del Mar dejaría a la comuna con un déficit de $33 mil millones anuales

Macarena Ripamonti advierte que la salida de la empresa genera riesgo económico y laboral mientras se prepara nueva licitación del recinto.

Martín Neut

Renuncia de Enjoy al casino de Viña del Mar dejaría a la comuna con un déficit de $33 mil millones anuales

Renuncia de Enjoy al casino de Viña del Mar dejaría a la comuna con un déficit de $33 mil millones anuales / MIGUEL MOYA / AGENCIAUNO

La salida anticipada de Enjoy del Casino de Viña del Mar dejará un vacío de cerca de 33 mil millones de pesos anuales en las arcas municipales, advirtió este martes la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA).

“Nuestra expectativa es sencilla: que el gobierno y especialmente Hacienda emitan una declaración pública donde se comprometan con Viña del Mar”, señaló.

Revisa también:

ADN

La jefa comunal añadió que “el gobierno tiene en sus manos dos medidas concretas: establecer una oferta mínima garantizada y adjudicar una nueva licencia este mismo año”.

El Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego aprobó la renuncia de Enjoy, aunque la empresa continuará operando hasta 2028 y manteniendo los pagos al municipio hasta 2026.

El gobernador regional Rodrigo Mundaca advirtió que “los ingresos del Casino de Viña del Mar significan prácticamente entre un cuarto y un tercio del presupuesto municipal. Es una amenaza directa a las finanzas de la comuna”.

Además, subrayó la preocupación por los trabajadores: “Hoy nadie garantiza la continuidad del empleo de más de mil trabajadores del casino”.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad