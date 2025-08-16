“Salvar a Colo Colo del descenso es uno de los logros más importantes de mi carrera”

En la previa del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, Gustavo Quinteros recordó su paso por la banca de ambos equipos y dejó una potente frase sobre el partido en que el “Cacique” se jugó la permanencia en la Primera División ante Universidad de Concepción durante el 2021.

“Es uno de los logros más importantes de mi carrera. Es tan importante o más que haber ganado un título, porque imagínate ver a Colo Colo jugando en la B. Hubiese sido fatal para la gente y para un club tan grande”, declaró el técnico argentino en diálogo con DSports Chile.

“Hay mucha gente e hinchas que todavía me agradecen por eso y también por el título. Por el equipo que jugaba bien, por los títulos, pero sobre todo por haberlos salvado el descenso. Junto a ese grupo de jugadores estuvimos en un momento difícil, pero pudimos salir adelante", agregó el entrenador, quien sigue cesante tras su salida de Gremio de Porto Alegre.

Las otras reflexiones de Gustavo Quinteros

El estratega argentino-boliviano también analizó el presente de los albos. “Yo veo un Colo Colo que por momentos juega bien y por momentos le cuesta el engranaje. Es un equipo con buenos jugadores”, señaló.

En esa línea, salió en defensa de Claudio Aquino y aseguró que “conmigo jugó más de 40 partidos de titular y fue clave para ganar el campeonato. Si los delanteros tienen buenos movimientos, él puede ser clave”.

Además, Quinteros valoró su paso por el fútbol nacional y abordó su futuro como entrenador. “Por Chile tengo un cariño enorme. Con Católica gané dos títulos, con Colo Colo fue distinto, emociones diferentes por salvar a un equipo gigante y mantenerlo en Primera. Tengo los mejores recuerdos, sigo en contacto con amigos y exjugadores”, expresó.

“Llevaba casi 18 años sin parar. Me llegaron oportunidades, pero preferí descansar y pasar tiempo con mi familia. El fútbol te da mucho, pero también te quita momentos. Ahora estoy recargando energías y esperando hasta fin de año un buen proyecto deportivo. Si es en Argentina, mejor”, concluyó.