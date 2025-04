No resistió más: Gustavo Quinteros fue despedido de Gremio tras racha malos resultados

Después de solo 19 encuentros, la historia de amor entre Gustavo Quinteros y Gremio llegó a su final. Este miércoles por la noche, se concretó la salida del ex entrenador de Colo Colo.

Durante la presente jornada, Gremio visitó al modesto Mirassol FC y terminó siendo humillado por 4-1, lo que decantó en la salida de Quinteros, que no lo pasó nada bien en las últimas semanas.

Desde su arribo a Porto Alegre, el ex UC y Colo Colo alcanzó a dirigir en 19 encuentros, de los cuales ganó 11, empató 4 y perdió 4, lo que a simple vista no son malos resultados, pero mirando a los rivales y su trascendencia, no le alcanzó para salvarse.

Momento em que Guerra anuncia em coletiva a demissão de Gustavo Quinteros.



Não era só ele o problema. Jogadores não correm, não tem vontade e a direção parece não fazer NADA quanto a isso. pic.twitter.com/CgFm5zO6Lx — FBI Tricolor (@FBITricolor) April 17, 2025

Quinteros perdió la final del Campeonato Gaúcho a manos de su clásico rival, Internacional, y luego en el Brasileirao partió ganando ante Atlético Minerio, pero luego sumó tres derrotas consecutivas: Ceará, Flamengo y el mencionado Mirassol.

En la Copa Sudamericana sumó dos victorias en el inicio del torneo, pero ante rivales menores y a los cuales sí o sí debía ganarle: Sportivo Luqueño (2-1) y Atlético Grau (2-0).

De esta manera, Gustavo Quinteros deja Gremio y deberá definir su próximo destino futbolístico. Recordar que venía de ser campeón en el fútbol argentino junto a Vélez Sarsfield tras su traumática salida de Colo Colo a fines del 2023.