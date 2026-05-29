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Colo Colo, líder exclusivo del Campeonato Nacional, visitará a Deportes La Serena este fin de semana por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

Los albos vienen de ganar el clásico ante Universidad Católica y ya suman cuatro victorias seguidas en el torneo local. Por ahora, el “Cacique” tiene 30 puntos y le saca 8 de diferencia al segundo, Huachipato.

Por su parte, los granates golearon a Deportes Limache en la fecha pasada y cortaron una terrible racha, donde acumularon cinco partidos consecutivos sin saber de triunfos. De momento, el cuadro serenense se ubica en el puesto 12 de la tabla, con 17 unidades.

¿Cuándo y a qué hora juega La Serena vs. Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Deportes La Serena y Colo Colo se enfrentarán este sábado 30 de mayo, a partir de las 17:00 horas, en el Estadio La Portada.

¿Dónde y cómo ver en vivo el duelo entre La Serena y Colo Colo?

Este partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por la señal de TNT Sports Premium. Además, podrás ver el partido de manera online en la plataforma de HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.