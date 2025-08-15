;

PREVIA. Colo Colo vs. Universidad Católica: dónde y cómo ver el partido, online y en TV por el Campeonato Nacional 2025

Los albos juegan su primer clásico del año en el Monumental, recibiendo al elenco cruzado. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Colo Colo vs. Universidad Católica: dónde y cómo ver el partido, online y en TV por el Campeonato Nacional 2025

Colo Colo vs. Universidad Católica: dónde y cómo ver el partido, online y en TV por el Campeonato Nacional 2025 / VICTOR HUENANTE

La fecha 20 del Campeonato Nacional 2025 tiene como gran atractivo el clásico que animarán Colo Colo y Universidad Católica.

Los albos llegan a este cruce, su primer clásico del año en el Monumental, con la presión de volver a ganar tras sumar tres empates seguidos que lo tiene más que lejos de la opción de volver a ganar el título.

Revisa también:

ADN

En tanto, la UC afronta este compromiso con el envión anímico de haber derrotado al “Cacique” en la primera rueda, aunque tampoco ganan hace tres encuentros.

Colo Colo vs Universidad Católica, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 16 de agosto

  • 15:00 hrs Colo Colo vs. Universidad Católica Estadio Monumental

