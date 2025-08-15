Colo Colo vs. Universidad Católica: dónde y cómo ver el partido, online y en TV por el Campeonato Nacional 2025 / VICTOR HUENANTE

La fecha 20 del Campeonato Nacional 2025 tiene como gran atractivo el clásico que animarán Colo Colo y Universidad Católica.

Los albos llegan a este cruce, su primer clásico del año en el Monumental, con la presión de volver a ganar tras sumar tres empates seguidos que lo tiene más que lejos de la opción de volver a ganar el título.

En tanto, la UC afronta este compromiso con el envión anímico de haber derrotado al “Cacique” en la primera rueda, aunque tampoco ganan hace tres encuentros.

Colo Colo vs Universidad Católica, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium.

Sábado 16 de agosto