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VIDEO. Un campeón de América en 1991 se reencuentra con Mirko Jozic en Europa y la escena emociona a todo Colo Colo

A pocos días del aniversario número 31 de la histórica Copa Libertadores del “Cacique”, el legendario técnico croata y Lizardo “Chano” Garrido protagonizaron un emotivo reencuentro en Europa.

Bastián Lizama

Un campeón de América en 1991 se reencuentra con Mirko Jozic en Europa y la escena emociona a todo Colo Colo

Un emotivo momento vivieron los fanáticos de Colo Colo en redes sociales al viralizarse el sorpresivo reencuentro entre Mirko Jozic, el legendario entrenador que se consagró campeón con los albos de la Copa Libertadores 1991, y uno de los referentes de aquel plantel, Lizardo “Chano” Garrido.

El reencuentro entre ambas leyendas fue organizado por Lana Tonci, hija del técnico croata, quien ideó la sorpresa y registró con su cámara el emotivo momento en que volvieron a verse en un parque de Europa. Esto, a solo cinco días del aniversario número 31 del histórico título internacional del “Cacique”.

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“¡Don Mirko!”, dijo Garrido al acercarse al Jozic, antes de que ambos se fundieran en un afectuoso abrazo que se prolongó por varios segundos.

“¿Y tú, qué estás haciendo aquí?”, respondió el otrora adiestrador de los albos. “¡Es una sorpresa!”, dijo Lana Tonci en su intervención.

El registro no tardó en viralizarse en redes sociales, despertando la nostalgia de los hinchas de Colo Colo, quienes destacaron el cariño y el respeto que todavía existe entre los protagonistas de aquella inolvidable generación.

Cabe recordar que, debido a su avanzada edad (86 años), Mirko Jozic no pudo viajar a Chile para participar de las actividades del Centenario de Colo Colo en este 2025.

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