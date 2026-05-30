Colo Colo reafirmó una vez más su condición de líder en la Liga de Primera 2026, tras conseguir este sábado un trabajado triunfo por 3-2 en su visita a Deportes La Serena, en el duelo correspondiente a la fecha 14 del torneo en el Estadio La Portada.

En un dinámico partido, las emociones llegaron recién sobre el final del primer tiempo. A los 41′, el árbitro Fernando Vejar cobró penal para los albos por una mano en el área de Gonzalo Escalante y Víctor Felipe Méndez, con un disparo cargado de dramatismo, anotó el 1-0.

El volante del “Cacique” definió a los pies de Federico Lanzillota y, aunque el arquero estuvo cerca de contener el disparo, el efecto terminó jugando a favor de Méndez y el balón acabó dentro del arco de los “Papayeros”.

Así, cuando parecía que Colo Colo se iría en ventaja al descanso, La Serena golpeó en el tiempo agregado. A los 45+3’, Bruno Gutiérrez aprovechó un error del portero Gabriel Maureira tras un tiro de esquina y, con un cabezazo bajo el arco, cumplió con la inexorable “ley del ex” para marcar el 1-1.

El complemento arrancó con todo. Leandro Hernández (47′) le devolvió la ventaja al equipo de Fernando Ortiz tras una gran jugada colectiva con Javier Correa, pero los dirigidos por Felipe Gutiérrez respondieron una vez más y encontraron la igualdad gracias a Diego Rubio (50′), quien cambió la trayectoria de un disparo lejano de Bruno Gutiérrez para dejar la cuenta 2-2.

Pero el partido todavía guardaba una emoción más. A los 63′, Lautaro Pastrán armó una pared con Arturo Vidal y definió con categoría dentro del área para establecer el 3-2. El “Cacique” supo administrar la diferencia y terminó sellando la victoria en los descuentos a través de Francisco Marchant (90+2′), tras una débil respuesta del portero Lanzillota.

Con este resultado, Colo Colo alcanzó los 33 puntos en lo más alto de la Liga de Primera, sacándole momentáneamente 11 unidades de ventaja a su escolta, Huachipato, que este domingo enfrentará a Universidad Católica. Por su parte, Deportes La Serena se mantuvo en el duodécimo puesto con 17 puntos.

Por la fecha 15, Colo Colo volverá a ser local para enfrentar a Cobresal el sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. El conjunto nortino, en tanto, tendrá una exigente visita ante Audax Italiano el viernes 12, a las 20:00 horas, en La Florida.

Revisa los goles del triunfo de Colo Colo ante La Serena

💥⚽🏁 ¡Cayó el primero de #ColoColo!



Víctor Felipe Méndez definió desde los 12 pasos y su remate fue tapado por el pie de Federico Lanzillota, pero un rebote permitió que el balón entrara en el arco.



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😱⚽🏆 ¡LEY DEL EX EN LA PORTADA!



Bruno Gutiérrez aprovechó el error del portero Gabriel Maureira para anotar el empate de Deportes La Serena ante #ColoColo antes del final del primer tiempo, en este #MatchdaySábado por la Fecha 14 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.… pic.twitter.com/6zwB9rk21l — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 30, 2026





👏🏁⚽ ¡La jugada Correa-Hernández!



El joven atacante de 20 años sumó el segundo gol de #ColoColo ante Deportes La Serena, luego de una gran complicidad con el goleador cordobés, en este #MatchdaySábado.



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👀⚽💥 ¡LLEGÓ EL EMPATE PAPAYERO!



Diego Rubio desvió el balón dentro del área y anota el segundo tanto de Deportes La Serena ante #ColoColo, en este #MatchdaySábado por la Fecha 14 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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