Un siniestro de gran magnitud afecta la tarde de este sábado a un local comercial ubicado en la intersección de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con Toro Mazote, en la comuna de Estación Central, emergencia que obligó al Cuerpo de Bomeros de Santiago a declarar una Tercera Alarma de Incendio debido al riesgo de propagación.

La situación movilizó a voluntarios y máquinas de 15 compañías de Bomberos, mientras una densa columna de humo es visible desde distintos puntos de la capital.

Según informó la institución, el Tercer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, asumió el mando de las operaciones para coordinar el combate de las llamas y evitar que el fuego se extienda a inmuebles cercanos.

Se da la TERCERA ALARMA de INCENDIO por fuego en local comercial en Estación Central, Av Lib Bdo OHiggins y Toro Mazote, se trabaja en controlar la propagación. Sale nuestra bomba BR10 pic.twitter.com/CceME1t0Dd — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) May 30, 2026

Producto de la emergencia, se registran restricciones de tránsito en la Alameda, especialmente en dirección al oriente a la altura de Toro Mazote.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el incendio, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando intensamente en el lugar.

🔴 AHORA: video con la respuesta del Cuerpo de Bomberos de Santiago ante 3ª Alarma de #Incendio en local comercial, en Av. Libertador Bernardo O'Higgins y Toro Mazote, en la comuna de #EstaciónCentral.@Comandantecbs @muniecentral pic.twitter.com/XuFSQ66Xch — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) May 30, 2026

¿Qué dijo Senapred?

En tanto, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el incendio estructural afectó a 6 locales comerciales .

“Cabe destacar que el tránsito vehicular en el sector se encuentra regulado por Carabineros para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia”, indicaro.

Además precisaron que en el lugar “trabajan en el lugar Bomberos de Santiago, Carabineros y personal municipal”.