VIDEOS. Incendio en Estación Central: Senapred confirma daños en seis locales y mantiene operativo de emergencia
El siniestro se registra en la intersección de Alameda con Toro Mazote y es visible desde distintos puntos de la capital.
Un siniestro de gran magnitud afecta la tarde de este sábado a un local comercial ubicado en la intersección de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con Toro Mazote, en la comuna de Estación Central, emergencia que obligó al Cuerpo de Bomeros de Santiago a declarar una Tercera Alarma de Incendio debido al riesgo de propagación.
La situación movilizó a voluntarios y máquinas de 15 compañías de Bomberos, mientras una densa columna de humo es visible desde distintos puntos de la capital.
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Según informó la institución, el Tercer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, asumió el mando de las operaciones para coordinar el combate de las llamas y evitar que el fuego se extienda a inmuebles cercanos.
Producto de la emergencia, se registran restricciones de tránsito en la Alameda, especialmente en dirección al oriente a la altura de Toro Mazote.
Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el incendio, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando intensamente en el lugar.
¿Qué dijo Senapred?
En tanto, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el incendio estructural afectó a 6 locales comerciales.
“Cabe destacar que el tránsito vehicular en el sector se encuentra regulado por Carabineros para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia”, indicaro.
Además precisaron que en el lugar “trabajan en el lugar Bomberos de Santiago, Carabineros y personal municipal”.
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