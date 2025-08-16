;

En Italia revelan el monto que recibiría Colo Colo por el traspaso de Lucas Cepeda: este sería su nuevo club

El extremo de 22 años podría disputar su último partido con la camiseta de los albos ante la UC.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Lucas Cepeda atraviesa horas claves para definir su futuro en Colo Colo. El extremo de 22 años jugaría este sábado su último partido con los albos en el clásico ante Universidad Católica y, tras ello, daría el gran salto a Europa.

A pesar de que en Blanco y Negro han negado ofertas por el atacante formado en Santiago Wanderers, desde Italia entregaron detalles de una oferta enviada por el Atalanta para quedarse con el fichaje del jugador del “Cacique”.

Fue el especialista en el mercado italiano, Damiano Er Faina, quien en su cuenta de X dio a conocer avances en la operación e incluso reveló el monto que pagaría el cuadro de la Serie A por el seleccionado nacional.

“Cerca Lucas Cepeda (Colo Colo), oferta de 3,5 millones de euros y solo falta el ok del jugador. También llega un lateral”, afirmó.

Así, todo parece indicar que el futbolista estaría viviendo sus últimos días en el Estadio Monumental. En tanto, el equipo de Bérgamo tendrá tiempo para mejorar su propuesta en caso de no convencer a la dirigencia del “Cacique”, ya que el mercado de pases en el fútbol europeo cierra el domingo 31 de agosto.

