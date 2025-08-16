Cindy Nahuelcoy lanza grave acusación contra árbitro del fútbol chileno: “¿Se pagan favores con partidos?”

El arbitraje chileno está en el centro de la polémica. A las controversias que han marcado las últimas jornadas del Campeonato Nacional 2025, ahora se sumó una nueva y grave denuncia por parte de la ex réferi nacional, Cindy Nahuelcoy.

La otrora árbitra, quien se retiró de la actividad tras el bullado conflicto judicial que tuvo con Julio Bascuñán y Leslie Vásquez, utilizó sus redes sociales para acusar un presunto favoritismo hacia el juez Gastón Philippe, protagonista de un gran error en el duelo entre Unión La Calera y La Serena por la fecha 20.

“¿Se pagan favores con partidos?“, partió señalando Nahuelcoy a través de una publicación de Instagram. Luego, agregó: “Quisiera manifestar mi preocupación por una situación que considero irregular”.

“Hace algunas semanas, el árbitro de Primera División Gastón Philippe fue testigo a favor de los señores Julio Bascuñán y Leslie Vásquez en una querella presentada por ellos en mi contra”, continuó.

En esa línea, la exjueza asistente acusó que “en la fecha más reciente, este árbitro fue designado para dirigir tres partidos, lo que me parece un número elevado e inusual para una sola persona, ascendida este año a la división”.

“Dada la cercanía temporal entre su declaración como testigo y esta asignación, me preocupa la posible apariencia de favoritismo o conflicto de interés”, concluyó en la publicación.

Lo cierto es que Philippe sí fue designado para una serie de partidos en las últimas semanas. En el marco de la jornada 19, el acusado estuvo en el VAR del Everton-Colo Colo y dirigió el Deportes Limache-Audax Italiano.

Además, en esta fecha 20, arbitró con polémica el Unión La Calera-La Serena y finalizará su participación en el VAR del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, al igual que en el duelo entre la U de Chile y Audax Italiano.