¿Dónde ver en Chile AAA Noche de los Grandes y a qué hora lucha El Grande Americano vs el Original?

La lucha libre mexicana vive una de sus noches más importantes del año. Este sábado se realizará la primera jornada de Noche de los Grandes, el evento especial de AAA.

La noche tendrá como combate estelar la esperada lucha máscara vs máscara entre El Grande Americano y “Original” Grande Americano, una historia que ha logrado cruzar fronteras y convertirse en uno de los relatos más comentados del wrestling mundial durante los últimos meses.

Una de las historias más exitosas del wrestling en 2026

La rivalidad comenzó tras una serie de ataques, provocaciones y disputas por la identidad del personaje de El Grande Americano, generando una narrativa que mezcló elementos de WWE y AAA.

El conflicto escaló hasta llegar a la estipulación más importante dentro de la tradición de la lucha libre mexicana: una lucha de apuestas donde uno de los competidores perderá su máscara frente a miles de fanáticos.

El combate se desarrollará en la Arena Monterrey, en México, y ha sido promocionado como el gran atractivo de la jornada.

Incluso diversos medios especializados han destacado que la rivalidad se transformó en uno de los fenómenos narrativos más exitosos del año gracias a la conexión que logró generar con el público mexicano.

¿Cuándo y a qué hora es Noche de los Grandes de AAA?

La primera jornada del evento se realizará durante la tarde de este sábado 30 de mayo y arrancará a contar de las 20:00 horas.

Sin embargo, Noche de los Grandes se podrá ver en Chile a través de Fox One en Youtube desde las 22:00 horas.

Cartelera día 1 (18 de abril)