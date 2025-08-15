;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 15 de agosto, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla dos juegos del Campeonato Nacional 2025, tres de la Primera B y dos de la Segunda División Profesional.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 15 de agosto, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 15 de agosto, y quién transmite? / Cristian Vivero Boornes

Hoy, viernes 15 de agosto, el fútbol chileno comienza el fin de semana largo con una agenda que contempla siete partidos.

Dos de estos darán inicio a la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, otros tres la jornada 21 de la Primera B y dos más la fecha 17 de la Segunda División Profesional.

Revisa también:

ADN

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 15 de agosto comenzará a las 12:30 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo, donde Universidad de Concepción enfrentará a San Marcos de Arica, con arbitraje de Juan Lara y transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 15:00 horas, Santiago Morning recibirá a Deportes Santa Cruz en el Municipal de La Pintana. Manuel Vergara dirigirá el compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El cierre de jornada se dará a contar de las 17:30 horas, en el Germán Becker, donde Deportes Temuco enfrentará a Santiago Wanderers. Miguel Araos será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2025

La acción en Primera División arrancará a las 15:00 horas, cuando Unión Española enfrente a Deportes Iquique en el Santa Laura. Felipe González dirigirá el compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Tras ello, la acción se trasladará al Nicolás Chahuán, donde a partir de las 20:00 horas, Unión La Calera reciba a Deportes La Serena. Gastón Philippe será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Segunda División Profesional

La tercera categoría en importancia del balompié nacional comenzará su actividad a contar de las 15:00 horas, cuando Brujas de Salamanca se mida con Deportes Linares en el Municipal de Salamanca, con arbitraje de Francisco Soriano y transmisión de La Liga 2D.

Luego, desde las 17:30 horas, en el Municipal de Rengo, Deportes Rengo recibirá a Deportes Puerto Montt. Juan Sepúlveda será el juez del cotejo, que será transmisión de La Liga 2D.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad