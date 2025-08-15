Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 15 de agosto, y quién transmite?

Hoy, viernes 15 de agosto, el fútbol chileno comienza el fin de semana largo con una agenda que contempla siete partidos.

Dos de estos darán inicio a la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, otros tres la jornada 21 de la Primera B y dos más la fecha 17 de la Segunda División Profesional.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 15 de agosto comenzará a las 12:30 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo, donde Universidad de Concepción enfrentará a San Marcos de Arica, con arbitraje de Juan Lara y transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 15:00 horas, Santiago Morning recibirá a Deportes Santa Cruz en el Municipal de La Pintana. Manuel Vergara dirigirá el compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El cierre de jornada se dará a contar de las 17:30 horas, en el Germán Becker, donde Deportes Temuco enfrentará a Santiago Wanderers. Miguel Araos será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2025

La acción en Primera División arrancará a las 15:00 horas, cuando Unión Española enfrente a Deportes Iquique en el Santa Laura. Felipe González dirigirá el compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Tras ello, la acción se trasladará al Nicolás Chahuán, donde a partir de las 20:00 horas, Unión La Calera reciba a Deportes La Serena. Gastón Philippe será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Segunda División Profesional

La tercera categoría en importancia del balompié nacional comenzará su actividad a contar de las 15:00 horas, cuando Brujas de Salamanca se mida con Deportes Linares en el Municipal de Salamanca, con arbitraje de Francisco Soriano y transmisión de La Liga 2D.

Luego, desde las 17:30 horas, en el Municipal de Rengo, Deportes Rengo recibirá a Deportes Puerto Montt. Juan Sepúlveda será el juez del cotejo, que será transmisión de La Liga 2D.