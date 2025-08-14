;

VIDEOS. Paulo Díaz fue titular en empate de River Plate por octavos de final de Copa Libertadores

El central chileno jugó todo el encuentro en que los “Millonarios” no pudieron superar a Libertad en Asunción.

Carlos Madariaga

Paulo Díaz fue titular en empate de River Plate por octavos de final de Copa Libertadores

Paulo Díaz fue titular en empate de River Plate por octavos de final de Copa Libertadores / DANIEL DUARTE

River Plate no pudo marcar diferencias en el arranque de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

En el estadio La Huerta de Asunción, el cuadro millonario no pudo sacar diferencias con Libertad de Paraguay.

Paulo Díaz fue titular y disputó todo el partido en tierras guaraníes, donde los locales se las arreglaron para convertir a Franco Armani en la figura del primer tiempo.

Ya en el segundo tiempo, de la mano de Juan Fernando Quintero, River Plate se propició chances claras para romper la paridad, pero sin éxito.

Así las cosas, la llave del cuadro trasandino con Libertad quedó más que abierta de cara a la revancha, el jueves 21 de agosto, en Buenos Aires.

Al cierre del partido, Paulo Díaz se fundió en un emotivo abrazo con Robert Rojas, excompañero suyo en River Plate y que hoy defiende la camiseta del cuadro “gumarelo”.

