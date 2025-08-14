“Debiésemos siempre aplaudirlos y no abuchearlos”: DT de Audax Italiano desestima recibimiento hostil para Eduardo Vargas en la U

Uno de los partidos que asoma como más atractivos de la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025 será el encuentro en que la U de Chile enfrentará al Audax Italiano.

El partido del domingo en el Estadio Nacional está cargado de morbo, pues será el regreso de Eduardo Vargas al recinto ñuñoíno tras su frustrado regreso al cuadro azul.

“Lo hemos visto muy bien, lo que esperábamos de él. Un tipo muy preparado, muy profesional. Se metió de lleno en el grupo, con toda su jerarquía y pergaminos, se unió con nosotros con base en mucho trabajo. Estamos convencidos de que es el camino que tenemos que seguir y que él nos va a aportar mucho”, remarcó el DT de Audax Italiano, Juan José Ribera, que descartó que los fanáticos azules puedan tener un recibimiento hostil para Vargas.

“La gente puede opinar lo que quiera. Fue goleador en el único título internacional de la institución. Son ídolos, históricos que siempre debiésemos siempre aplaudirlos y no abuchearlos. Es como cuando a Isla le tocó no pasarlo bien en la UC. Fueron de nuestra “Generación Dorada”, nos hicieron gozar, pasarlo bien, tener historia. Debiésemos a todo ese grupo siempre, como chilenos, agradecidos de lo que nos dieron", dijo “JJ” en conferencia de prensa, desestimando que la presencia del exseleccionado nacional sea factor en la racha del club, que sigue sin ganar en lo que va de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025.

“Nunca fue un exceso de confianza, muchas veces no garantiza tanto. A la UC llegó Medel y ha tenido que disputar sus partidos, lo mismo Vidal e Isla en Colo Colo. No es porque estén ellos, hay un conjunto que tiene que trabajar para ganar. Eduardo nos suma jerarquía, técnica y determinación en conceptos ofensivos, un ejemplo para nuestros jóvenes. Tenemos que volver a competir de buena forma para que los 100 minutos de partido sean como tienen que ser y que sea el resultado que sea, sea como Audax”, comentó Juan José Ribera, confiado también en que Esteban Matus pueda dar vuelta la página de su frustrada salida a la U de Chile.

“No se concretó por diferentes motivos, pero tiene que seguir trabajando para nuestro equipo, sin pensar en lo que pueda pasar a futuro. Es importante para nosotros, tendrá un Nacional lleno para demostrar sus capacidades para el trabajo del equipo”, cerró el entrenador de los floridanos.