Fernando Díaz dispara contra el arbitraje: “Todas las revisiones que nos han hecho en los últimos 10 partidos van para el rival” / Cristian Vivero Boornes

Deportes Iquique terminó dilapidando su ventaja dos veces contra Unión Española en el inicio de la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, resultado que los mantiene colistas del torneo.

Aun así, el entrenador de los “Dragones Celestes”, Fernando Díaz, valoró el resultado. “Se verá al final si sirve el punto. Fue un partido duro, se juega con mucho nervio, intensidad. Ellos manejaron la pelota, nosotros con el juego directo. Queríamos ganar, pero nuestra fe está intacta”, aseguró en conferencia de prensa, ahondando respecto a que el club se siente perjudicado en torno al arbitraje.

“Hay algo que me tiene molesto hace varios partidos, desde el partido con la U, cuando se nos anula un gol legítimo y un penal que no fue. Con Coquimbo Unido castigan por primera vez a un entrenador en 20 años, por ir a un punto de prensa, cuando hay otros entrenadores que han dicho un montón de cosas en contra. Contra la UC hubo dos penales que no se nos cobran y no expulsaron a Montes. El partido pasado (vs. Palestino) hubo offside cuando le pega la pelota a un rival”, enumeró el DT de los nortinos.

“Todas las revisiones que nos han hecho en los últimos 10 partidos van para el rival. Nos sentimos molestos por eso. Estamos preocupados y los jugadores se sienten tensos porque sienten que cada cosa que se cobra es contra nosotros”, resaltó Fernando Díaz, sin apuntar explícitamente a una persecución contra el club.

“Estoy molesto por estos cobros, pero nada más. Las situaciones están claras. Si no fuera eso, tendríamos seis puntos más. Sería la salvación de una región que vive en torno a su equipo”, apuntó el entrenador de Deportes Iquique, que explicó las claves con las cuales cree que el club puede evitar el descenso.

“Hay que mantener por más tiempo los momentos buenos y recuperar a algunos jugadores. El primer tiempo nos manejaron la pelota y dimos pasos para atrás, en el segundo tiempo dimos pasos para adelante. Nos quedan varios partidos de local, ahí tenemos un aliado (...) Tenemos más partidos de local en lo que resta del torneo y ya jugamos contra los punteros. Esas son las cuentas que uno saca”, cerró “Nano” Díaz en Santa Laura.