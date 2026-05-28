Caso de Fraude en el Ejército: dictan penas de hasta 12 años contra exmilitares por desfalco superior a $2 mil millones

La ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio Astorga, dictó condenas contra siete militares en retiro en el marco del caso “Fraude en el Ejército”, investigación que indaga millonarios desvíos de recursos fiscales al interior de la institución.

Seis de los condenados corresponden a la arista denominada “cuaderno matriz”, donde se acreditaron delitos reiterados de fraude al fisco y falsedad en materia de administración militar cometidos entre 2010 y 2014, causando un perjuicio superior a los $2.136 millones.

Entre las penas más altas figuran las de 12 años de presidio contra el suboficial (r) Claudio González Palominos, la sargento segundo (r) Millaray Simunovic Bustamante y el sargento primero (r) Miguel Escobar Díaz, además del pago de multas que superan los $427 millones.

Perjuicio de más de $2.034 millones

Asimismo, la cabo primero (r) Jacqueline Carrasco Riquelme fue condenada a 6 años de cárcel, mientras que el sargento primero (r) Luis Meléndez Carrillo recibió una pena de 7 años. En tanto, el coronel (r) Jorge Silva Hinojosa fue sentenciado a 10 años y un día de presidio por fraude reiterado al fisco, asociado a un perjuicio de más de $2.034 millones.

La arista “cuaderno matriz” se originó en 2014 tras detectarse que el entonces cabo Juan Carlos Cruz Valverde realizaba millonarios gastos en casinos utilizando fondos reservados del cobre.

Ejercito / Felipe Muena Ampliar

Perjuicio fiscal superior a los $1.783 millones

El exuniformado fue detenido recientemente para cumplir otra condena de 12 años por la arista Tecnodata, mientras continúa siendo investigado en esta causa.

En paralelo, la ministra Osorio también condenó en la arista “mandos” al general de brigada (r) Héctor Ureta Chinchón, quien recibió 12 años de presidio por fraude al fisco reiterado. Según la investigación, el excomandante de la División de Mantenimiento del Ejército provocó un perjuicio fiscal superior a los $1.783 millones y deberá pagar una multa de más de $356 millones.

La sentencia establece además que bajo el mando directo de Ureta Chinchón se desempeñaban Claudio González y Millaray Simunovic, ambos ya condenados en la arista “matriz”.