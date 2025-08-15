;

Oficializan día y hora para el estreno del Claro Arena

ANFP ratificó la programación del juego de la UC ante Unión Española.

Carlos Madariaga

Las expectativas están al máximo en la UC luego de recibir el visto bueno para estrenar el Claro Arena.

El elenco cruzado tendrá la opción de volver a jugar en su cancha el fin de semana subsiguiente, ante Unión Española, por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

Al respecto, la ANFP ya oficializó el día y hora para dicho enfrentamiento, el cual será el sábado 23 de agosto, a las 20:00 horas.

Con esto, el Claro Arena tendrá su primera prueba de fuego, considerando que el partido comenzará y terminará de noche.

Esto marca una diferencia en torno a la tendencia que ha tenido el fútbol chileno respecto a los partidos de los “grandes” del balompié nacional en los últimos meses, donde se ha buscado que sus encuentros finalicen con luz de día.

