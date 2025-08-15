Oficializan día y hora para el estreno del Claro Arena / Twitter @Cruzados

Las expectativas están al máximo en la UC luego de recibir el visto bueno para estrenar el Claro Arena.

El elenco cruzado tendrá la opción de volver a jugar en su cancha el fin de semana subsiguiente, ante Unión Española, por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

Al respecto, la ANFP ya oficializó el día y hora para dicho enfrentamiento, el cual será el sábado 23 de agosto, a las 20:00 horas.

Con esto, el Claro Arena tendrá su primera prueba de fuego, considerando que el partido comenzará y terminará de noche.

Esto marca una diferencia en torno a la tendencia que ha tenido el fútbol chileno respecto a los partidos de los “grandes” del balompié nacional en los últimos meses, donde se ha buscado que sus encuentros finalicen con luz de día.