Cirugía bariátrica con Fonasa: así funciona el Bono PAD y cuánto cuesta operarse
El programa contempla alternativas como bypass gástrico y manga gástrica, ambas con seguimiento incluido.
La cirugía bariátrica en Chile es uno de los procedimientos más solicitados por personas que buscan tratar la obesidad, pero también uno de los más costosos.
Sin embargo, lo que muchos afiliados a Fonasa desconocen es que pueden acceder a esta intervención en clínicas privadas mediante el Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), pagando un monto fijo.
El beneficio está disponible para afiliados y cargas de Fonasa que pertenezcan a los tramos B, C y D, es decir, personas que cotizan el 7% de sus ingresos para salud.
¿Cómo acceder a la cirugía bariátrica con Bono PAD?
- Paso 1: Acudir a un médico especialista para evaluar si cumple con los criterios clínicos para una cirugía bariátrica.
- Paso 2: Revisar qué clínicas o centros de salud tienen convenio vigente para esta prestación a través de la plataforma oficial: Buscador Bono PAD.
- Paso 3: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar que el procedimiento puede realizarse bajo esta modalidad.
- Paso 4: Comprar el Bono PAD correspondiente y coordinar la fecha de la cirugía con el prestador de salud.
¿Cuánto cuesta?
Actualmente, el Bono PAD contempla dos alternativas de cirugía bariátrica:
- Cirugía bariátrica por bypass gástrico (incluye seguimiento): valor total de referencia de $4.993.380. El copago del paciente es de $2.122.190.
- Cirugía bariátrica por manga gástrica (incluye seguimiento): valor total de referencia de $4.667.700. El copago del paciente es de $1.983.770.
Según Fonasa, ambas prestaciones cuentan con una cobertura de hasta un 85% del arancel PAD, permitiendo acceder a estos procedimientos en prestadores privados en convenio a un costo considerablemente menor que una atención particular.
